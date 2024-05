Zhang, tentativo last-minute per l’Inter? Una sensazione – CdS

Steven Zhang potrebbe tentare per l’ultima volta oggi di tenere l’Inter. La sensazione sulla storia però è proprio un’altra, lo dice il Corriere dello Sport in maniera chiara.

CHIARIMENTI – Il countdown è agli sgoccioli, dopo la mezzanotte di oggi Steven Zhang e Suning abbandoneranno la nave nerazzurra. Ci sarà un ultimo tentativo di tenere l’Inter, ma disperato e quasi senza speranze. È possibile, però molto difficile. Steven Zhang non ha lasciato nemmeno un messaggio per la serata del Castello Sforzesco, nonostante fosse in programma da tempo. Anche un gesto del genere riassume il suo momento. Dopo 8 anni e 2 Scudetti, 3 Supercoppe, 2 Coppe Italia, una finale di Champions League e una di Europa League la proprietà cinese passerà la mano. Niente è da dare per scontato su un eventuale canale last-minute dalla Cina, la via sembra comunque quella dell’addio. La festa nazionale in Lussemburgo, dove ha sede la controllante nerazzurra Grand Tower, ha dato un altro giorno a Zhang. Quando finirà il tempo verrà subito pubblicato il comunicato di spiegazione del modo in cui avverrà l’escussione del pegno da parte di Oaktree. Il fondo americano rileverà il 68.55% delle azioni di Suning e il 31.05% di quelle del fondo LionRock di Hong Kong, collegato alla holding International Sports Capital. Da domani Oaktree potrà avere il 99.6% delle azioni dell’Inter.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno