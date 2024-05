Lautaro Martinez ha fretta: ecco perché. L’Inter monitora – CdS

L’Inter e Lautaro Martinez si vedranno a breve per definire il rinnovo di contratto. Le idee e la voglia di chiudere ci sono: adesso manca solo trovare l’ok definitivo della proprietà, nuova o vecchia che sia, spiega il Corriere dello Sport.

FUTURO – La volontà di Lautaro Martinez è sempre stata chiara: non si sente solo capitano, ma anche un simbolo che rappresenta questi colori. Allo stesso tempo anche il forte legame con la città di Milano e della sua famiglia. Nelle ultime settimane però, c’è stato un piccolo intoppo alle ultime evoluzioni societarie che non aiutano a definire il rinnovo di contratto. Servirà venirsi incontro a vicenda per trovare l’accordo: le distanze tra le parti sono reali, scrive il Corriere dello Sport.

Lautaro Martinez partirà per l’Argentina. L’idea è quella di chiudere subito

FRETTA – Lautaro Martinez, forte di quest’ultima stagione da dominatore, e con il ventesimo scudetto portato a casa, chiede che gli venga riconosciuto tale status. Lo stesso di Dusan Vlahovic che a partire dalla prossima annata diventerà il più pagato della serie A, con il suo ingaggio si alzerà fino a 12 milioni. All’Inter però anche spingersi a dieci milioni annui sarebbe un problema. Ma nel frattempo bisogna aspettare come si evolverà la situazione legata ad Oaktree. L’argentino sa bene che oltre a un limite l’Inter non potrà spingersi. Ma il club sta lavorando alla soluzione: l’idea è quella di inserire bonus legati a traguardi sportivi così da garantire all’Inter introiti maggiori. L’urgenza di chiudere in settimana manifestata da Lautaro Martinez ha anche un suo motivo. L’argentino al termine di Verona-Inter partirà per la Copa America con la sua Argentina e vorrebbe lasciare l’Italia con la burocrazia già sistemata.

