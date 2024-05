ESCLUSIVA IN – Avv. La Francesca: «Zhang, occhio alla sorpresa! Oaktree ingolosita: un motivo»

Zhang da domani potrebbe non essere più il presidente dell’Inter, con Oaktree pronto a subentrare. L’Avvocato Michele La Francesca, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it, dopo aver chiarito cosa può essere successo tra le parti, avanza la possibilità che già dalla mezzanotte possa cambiare qualcosa

SORPRESA? – Steven Zhang sta per terminare la sua avventura da presidente dell’Inter, con Oaktree pronto a subentrare. L’Avvocato Michele La Francesca avanza l’ipotesi che questa famosa proroga del termine di un giorno a causa del festivo in Lussemburgo, potrebbe anche non esistere: «Vero che oggi è giorno festivo in Lussemburgo però la scadenza effettiva dipende dall’accordo stipulato dalle parti. Perché se le parti hanno inserito un termine definendolo non prorogabile, se hanno inserito la dicitura ‘entro e non oltre il 20 maggio’ ho qualche dubbio che il termine possa essere prorogato. Giuridicamente la scadenza la stabiliscono le parti e bisogna tenere conto di cosa hanno stabilito. Se hanno scritto entro e non oltre, scade a mezzanotte di oggi. Chissà che a mezzanotte e un minuto o domani mattina non ci sia una sorpresa. Poi, se non hanno stabilito nulla su questo, allora si può pensare che la scadenza sia stata prorogata».

RAPIDO E INDOLORE – L’Avvocato La Francesca spiega nel dettaglio come avverrebbe il passaggio di proprietà: «Rimanendo alle certezze, quello che possiamo dire è che Oaktree potrebbe escutere il pegno in maniera molto rapida, mandando semplicemente una PEC. Autorizzerà il suo mandatario di andare a ritirare presso il custode delle azioni, prendendole e trasferendole a Oaktree. Il fondo a sua volta farà decadere il CdA di Grand Tower, poi verrà convocata un’Assemblea Straordinaria alla quale parteciperà Oaktree nominando i nuovi membri del CdA e poi a cascata sull’Inter che è una controllata di Grand Tower. Il tutto avverrà molto velocemente, una pratica molto snella quella del Lussemburgo».

Zhang-Oaktree, esiste già un compratore per l’Inter? L’Avvocato La Francesca vede il fondo americano molto interessato a gestire il club

INGOLOSITI – Sulla possibilità che esista già un compratore per l’Inter, l’Avvocato La Francesca replica avanzando un’ipotesi interessante: «Io non ho fonti che possano andare nell’una o nell’altra direzione, però se devo dire la mia a livello di opinione personale, Oaktree è probabile che rimanga per un po’ di tempo alla guida del club. Perché se riesce addirittura a costruire lo stadio e rivendere dopo che questo bene diventa un asset effettivo del club, trarrebbe un profitto enorme. Ecco perché Oaktree si sta facendo ingolosire dalla possibilità di subentrare alla presidenza. Si trova una società in crescita, una società cresciuta anche sotto l’aspetto dei conti, il deficit va scendendo, quest’anno si chiuderà intorno a -40/-50 milioni e addirittura per il prossimo anno si profila un pareggio di bilancio. Però non si può escludere che tra sei mesi/un anno arrivi il compratore danaroso e loro decidano di vendere, ma non penso possa avvenire nell’immediato. Mi sembra più probabile che Oaktree rimanga lì per un po’ di tempo».

GESTIONE – E a chi dice che Oaktree non conosca le dinamiche di gestione di un club sportivo, L’Avvocato replica: «Da tre anni Oaktree ha due membri nel CdA, poi ci si dimentica che dal 2019 Oaktree è proprietario della squadra francese del Caen. Non è l’Inter ma è una squadra di calcio. Quindi le dinamiche le conosce. Poi non toccando Marotta, Ausilio e Baccin fanno un gol importante. Basta non toccare nulla sotto l’aspetto sportivo. Se Zhang può rimanere all’interno in qualche modo? Per evitare un contenzioso legale, le parti potrebbero trovare un accordo lasciando un pacchetto di minoranza a Zhang corrispondente al residuo che gli spetta».