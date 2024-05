Zhang-Inter, corsa contro il tempo! Ma un festivo da sfruttare − Sky

Zhang sta lavorando per tenersi l’Inter, anche perché la data ultima come restituzione del prestito a Oaktree sta per scadere. Ma può sfruttare un giorno festivo.

ORA X − Il futuro dell’Inter è ancora tutto da scrivere. Niente da fare al momento con Pimco, che a quanto pare si sarebbe tirato indietro dopo aver lavorato per diverse settimane e stretto contatto con i legali di Suning. Ora il tempo sta per scadere e mancano veramente solo ore per il deadline definitivo sul futuro del club nerazzurro. Oaktree c’è e ha molto interesse nella società campione d’Italia. Matteo Barzaghi di Sky Sport aggiorna sulla situazione: «Inter, corsa contro il tempo. Si avvicina la scadenza: entro martedì (lunedì è festa in Lussemburgo) Zhang deve restituire il prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree che, in caso contrario, è pronto a escutere il pegno e diventare proprietario del club».

Zhang si gioca l’Inter e Oaktree è alla finestra

COUNTDOWN − Ovviamente il giorno festivo, dovuto alla festa in Lussemburgo, sede della società di Suning Great Horizon con sede nello piccolo stato tra le Ardenne, consentirà a Zhang di sfruttare un altro giorno per cercare di risolvere la questione societaria dell’Inter. Se il patron cinese non dovesse riuscire a saldare il prestito, l’Inter dunque passerebbe nelle mani del fondo californiano rilevando il 69% delle quote di Suning. In quel caso, poi, lo stesso fondo, dopo aver rilevato il club, cercherò di venderlo al miglior offerente sapendo del grande blasone raggiunto ormai dalla squadra milanese.