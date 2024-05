ESCLUSIVA IN – Avv. La Francesca: «Zhang-Oaktree: tutto su cessione e Pimco»

Zhang potrebbe ben presto salutare l’Inter qualora non riuscisse a restituire la somma pattuita con Oaktree entro domani. Il fondo californiano è infatti pronto a subentrare alla presidenza. L’avvocato Michele La Francesca, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it nel corso della diretta di Inter Nos, chiarisce svariati aspetti della vicenda

PERIZIA – Steven Zhang e Oaktree potrebbero andare verso una battaglia legale, con l’Inter spettatrice interessata poiché da domani potrebbe cambiare presidenza, passando proprio nelle mani del fondo americano. Tra le varie controversie, anche quella che racconta come Zhang potrebbe non perdere il club a zero. L’Avvocato Michele La Francesca chiarisce questo primo aspetto: «Quando ho portato all’attenzione del pubblico il documento in cui si parlava di questa possibilità, ho scoperto che in effetti Zhang, laddove si arrivi a questa escussione del pegno, non perderà il club a zero ma che a Suning spetta un residuo, una differenza, in base ad una perizia che forse addirittura è stata già fatta da un perito imparziale che valuterà l’Inter con un criterio prestabilito dalle parti. La legge lussemburghese prevede infatti che le parti debbano mettersi d’accordo proprio sul criterio di stima, quello stabilito in questo caso è quello sull’equo valore di mercato».

TUTELA – L’avvocato avanza anche un’ipotesi sulle cifre che potrebbe incassare Zhang: «Mi sono permesso di dire che questa rappresenta una sorta di tutela per Zhang, perché se fosse stato adottato un altro criterio di valutazione magari il residuo poteva essere inferiore. Qui invece potrebbe essere una somma consistente perché se partiamo da una valutazione di un miliardo e duecento milioni come quella del Milan, parlando per ipotesi, togliendo i 380 milioni che spettano a Oaktree e i debiti dell’Inter che sostanzialmente riguardano il famoso bond di 415 milioni, siamo a circa 800 milioni da togliere. A quel punto a Zhang potrebbe rientrare una cifra di 400 milioni».

Zhang e il comunicato diramato contro Oaktree: cosa lamenta il presidente? E cosa potrebbe aver indispettito il fondo americano? L’Avvocato La Francesco chiarisce

MANCANZE – Zhang, attraverso il comunicato diramato contro Oaktree, ha lamentato una sorta di mancanza da parte del fondo. L’Avvocato La Francesca prova a capire cosa può essere successo: «Zhang potrebbe rivendicare una violazione degli obblighi contrattuali di Oaktree. Quale potrebbe essere? Nel comunicato Zhang lamenta una mancata collaborazione di Oaktree. Come se fosse rimasto lì fermo sulle sue. Cosa può essere successo? Tenendo conto del comunicato e delle indiscrezioni sul fondo Pimco che sarebbe stato lì per lì a dare i soldi, si è pensato che Oaktree abbia rifiutato questa somma, quindi ho cercato di capire a cosa potesse appigliarsi Zhang. In sostanza potrebbe sostenere che Oaktree non abbia cooperato nel favorire questo tipo di pagamento».

OBBLIGO – L’Avvocato La Francesca arriva poi a parlare della cessione dell’Inter che secondo il Financial Times sarebbe stato un obbligo prestabilito per Zhang: «Ma una domanda sorge spontanea: che interesse avrebbe Oaktree a non ricevere i soldi che gli spettano? A questo punto sorge un altro aspetto, ovvero la clausola che sembra essere una percentuale sulla vendita che superi un ammontare prestabilito di valore dato dalle parti consensualmente. E ce lo dice il Financial Times. Sembrerebbe che, oltre all’accordo che riguarda il pagamento di questi 380 milioni, fosse stato concordato l’obbligo di vendere il club entro questi tre anni. Una sorta di finanziamento ponte: Zhang doveva vendere. Ecco che si fa più chiaro il motivo per cui Oaktree non ha accettato la somma, perché Zhang oltre ai 380 milioni da restituire doveva anche vendere l’Inter e far avere a Oaktree la differenza».