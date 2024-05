Verona-Inter, Baroni senza un titolare e ‘vecchio amico’ di Bastoni!

Verona-Inter all’ultima giornata di campionato, con Marco Baroni che non avrà un centrocampista titolare della sua squadra, in quanto squalificato. Niente reunion con Bastoni.

CAMPIONATO FINITO − Niente Verona-Inter per Ondrej Duda, che si è fatto ammonire durante Salernitana-Verona nonostante fosse in diffida. Baroni, che con molta probabilità arriverà alla partita già salvo, non potrà contare sul giocatore ceco che finisce anzitempo la sua stagione con la maglia degli scaligeri. Niente “rimpatriata” con Alessandro Bastoni, con cui nella partita di andata si era reso protagonista con una sceneggiata che poteva costare la partita all’Inter. Infatti, lo scorso 6 gennaio, partita passata alla storia per la rete di Frattesi al 94′ e con il rigore divorato da Henry al 96′, Duda si rese protagonista cadendo giù in area di rigore dopo il contatto con Bastoni. Fortunatamente l’arbitro non si fece ingannare convalidando la rete regolarissima del 2-1 ai futuri campioni d’Italia. Domenica, orario definito, Duda non potrà giocare contro l’Inter.