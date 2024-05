Zanotti continua a stupire, il proprietà Inter segna e vince col San Gallo

Mattia Zanotti continua la sua stagione molto positiva al San Gallo. Il terzino di proprietà dell’Inter ha contribuito alla vittoria della sua squadra per 3-1.

PROTAGONISTA − Il San Gallo vince in trasferta sul campo del Winterthur per 3-1 e lo fa anche grazie al terzino di proprietà dell’Inter Zanotti. Ennesimo partita da titolare per il ragazzo classe 2003 della Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata. Suo il gol del raddoppio al 31′ del primo tempo, che si aggiunge alla rete iniziale di Akolo. Il San Gallo, che aggancia lo Zurigo con questa vittoria nei playoff per il titolo, subisce il gol del 2-1 per mano di Burkart. Ma la squadra di Zanotti si rimette definitivamente sul più due con Witzig per il 3-1 finale. Altra ottima prova di Zanotti, che sale a 34 presenze stagionali condite da tre gol e quattro assist. Una crescita molto importante dell’interista, che a fine stagione tornerà ad Appiano Gentile per essere valutato da Simone Inzaghi.