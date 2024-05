Il Verona fa festa: salvo! Salernitana KO. Con l’Inter sarà passerella

Il Verona vince 2-1 sul campo della Salernitana e festeggia l’aritmetica permanenza in Serie A. Contro l’Inter si giocherà in un clima di festa.

SCALIGERI SALVI − All’Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Verona, con gli scaligeri che hanno il match-point per la salvezza: in caso di vittoria la squadra di Baroni e matematicamente salva e quindi contro l’Inter all’ultima giornata può giocare in un clima di festa e tranquillità. Il Verona parte forte e dopo 16′ sfiora su punizione il vantaggio con Suslov, che si fa bloccare da Fiorillo. Sei minuti più tardi, però, il portiere della Salernitana non può nulla ancora su Suslov, che insacca sfruttando l’assistenza di Noslin. Nel finale, grande protagonista Folonrusho, che prima sfiora il 2-0 con una conclusione potente e poi un minuto dopo sotto porta trasforma il facile tap-in per il raddoppio. Tutto facile per il Verona. Nella ripresa, qualche sussulto d’orgoglio dei padroni di casa, che ci provano con Antonio Candreva. Al 79′, è ancora Folonrusho a sfiorare il gol del 3-0, colpendo il palo. Al 90′ riapre Maggiore, ma ormai è troppo tardi. Il match finisce con la vittoria del Verona, che si salva con un turno di anticipo. Ora a giocarsi la salvezza solamente tre squadre: Empoli, Udinese e Frosinone.