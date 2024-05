Marchetti: «Inter, non rischi! Nessuno ti può chiedere più di Zhang»

Steven Zhang, Oaktree e l’Inter sono ormai il triangolo del momento. A poche ore dalla scadenza del prestito Luca Marchetti delucida sulla questione societaria, provando anche a tranquillizzare i tifosi allarmati per il futuro dei nerazzurri.

NO RISCHIO – Luca Marchetti ospite della trasmissione di Sky Sport 24 si espone sul futuro dell’Inter: «Non credo che per Steven Zhang ci sia più il tempo tecnico per saldare una cifra così importante. Giuseppe Marotta dice che non bisogna preoccuparsi per il futuro dell’Inter e io credo sinceramente che il primo a non essere preoccupato sia proprio l’Amministratore Delegato. In questo momento non è a rischio l’iscrizione dell’Inter al prossimo campionato, non c’è una società che è a rischio fallimento. C’è un cambio di proprietà dovuto a un’insolvenza oggi di Zhang, che è il proprietario del club nerazzurro. E l’Inter passa di mano a un altro soggetto, che gestisce 190 miliardi in tutto il mondo con investimenti e che non ha mai fatto calcio».

Un punto interrogativo e un dato di fatto nel futuro dell’Inter

INCOGNITA – Luca Marchetti continua, evidenziando l’unica incognita legata alla futura presidenza del club nerazzurro: «Sappiamo che nel medio periodo rimarrà questo management. Ma quello che non sappiamo è quanto Oaktree ha intenzione di tenere l’Inter. Se ha intenzione di tenerla per farci business , quindi continuando a migliorarne i conti e poi venderla a un prezzo importante. Oppure se essere una soluzione ponte per un compratore che magari ha già individuato».

RICHIESTA – Luca Marchetti conclude con una considerazione che dovrebbe calmare gli animi preoccupati dei tifosi nerazzurri: «In una situazione finanziariamente peggiore di quella in cui è l’Inter ora è difficile trovarsi. Negli ultimi tre anni l’Inter ha operato in una situazione finanziaria quasi drammatica. Zhang ha chiesto di diminuire i costi, di aumentare i ricavi e di continuare a vincere. E questo è stato fatto. Un’altra proprietà non ti può chiedere più di questo».