Zhang guasta la festa dell’Inter: i tifosi impazzano. Ma c’è da allarmarsi?

Steven Zhang spezza il silenzio e terrorizza i tifosi dell’Inter, che erano in clima di festa scudetto. Ma cosa c’è di vero e, soprattutto, di cosa bisogna preoccuparsi?

LA FINE DEL SILENZIO – Quello che sembrava essere un tranquillo sabato pomeriggio di metà maggio, per molti tifosi nerazzurri di preparazione all’ennesima e attesissima festa scudetto dell’Inter, si è tramutato in uno momento davvero spiacevole. Gentilmente offerto da Steven Zhang. Il Presidente il club interista, dopo una lunga assenza dai radar della Milano nerazzurra, ha rotto il silenzio circa la situazione societaria legata al prestito con Oaktree. Però, se l’intenzione del giovane imprenditore cinese era quella di informare e rassicurare la tifoseria nerazzurra sul futuro dell’Inter, allora qualcosa è andato davvero storto. Le parole di Zhang, infatti, non hanno fatto altro che allarmare il pubblico nerazzurro, già da tempo preoccupato per le sorti del club di Viale della Liberazione, e alimentare il clima di risentimento nei confronti dello stesso.

Zhang scatena l’allarmismo

FESTA ROVINATA – È davvero difficile che il pubblico dell’Inter domani riesca a godersi appieno l’immagine di Lautaro Martinez che alza al cielo il trofeo della Serie A insieme ai compagni. Che si assista alla festa scudetto nerazzurra dal vivo a San Siro o comodamente dal divano attraverso i media, poco cambia. La sensazione è che il clima festoso e trionfante, che per settimane ha contraddistinto la squadra di Inzaghi e i propri tifosi è, di colpo, “magicamente” scomparso. D’altronde, c’era da aspettarselo, considerando che la data di scadenza – il 20 maggio – del prestito di Oaktree, che grava sulle spalle di Steven Zhang, era da tempo nota. E combacia proprio con il periodo di chiusura della stagione calcistica. E, sapendo anche da tempo le problematiche finanziare che tormentano il Presidente dell’Inter, ora c’è da chiedersi: bisogna davvero allarmarsi così tanto?

I tifosi dell’Inter devono davvero preoccuparsi?

PREOCCUPAZIONI – Pensare alla propria squadra del cuore senza poter essere certi del futuro fa ovviamente paura. Soprattutto dopo un periodo in cui le cose – almeno sul campo e nello spogliatoio – sembravano andare davvero per il verso giusto. Ma, ancora una volta, va sottolineato che i guai finanziari di cui si chiacchiera così tanto sono di Zhang e non dell’Inter. Il club nerazzurro, se Oaktree dovesse rilevare la maggioranza delle quote, andrebbe nelle mani di un colosso, che ha nei suoi interessi quello di valorizzarlo al massimo. La situazione, dunque, non è catastrofica come potrebbe apparire o – forse – come qualcuno (e per qualcuno si intende lo stesso Zhang) ha voluto far intendere con il messaggio lanciato attraverso i canali dell’Inter.