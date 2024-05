Inter-Lazio come Udinese-Inter: coperture da imparare a superare

Inter-Lazio era un’occasione di festa. Tudor ha però presentato una scelta tattica in non possesso che ha messo in difficoltà la manovra nerazzurra. Un fatto da sottolineare, perché si era già visto in Udinese-Inter.

PROBLEMA TATTICO – L’Inter contro la Lazio non si è certo mostrata nella sua versione più brillante, malgrado Inzaghi abbia mandato in campo i titolarissimi. A prescindere dall’ambiente di festa e dal naturale rilassamento per aver già vinto il campionato, va però sottolineato come Tudor abbia rallentato parecchio lo sviluppo del gioco di Inzaghi. Con un accorgimento tattico ben preciso.

COPERTURA DEL CAMPO – Il tecnico della Lazio ha mostrato la versione più robusta del sul 3-4-2-1 a San Siro. Spostando Kamada sulla trequarti di destra, in modo da poter sfruttare la sua corsa in copertura. Ma in particolare diventa importante il comportamento dei due trequartisti in non possesso. Guardiamo le posizioni medie dei biancocelesti quando era l’Inter in possesso prese dal report della Lega Serie A:

Zaccagni (il venti) e Kamada (il sei) si abbassavano ai lati dei mediani, formando una linea a quattro. Componendo così un 5-4-1 che lasciava sì della libertà all’Inter nell’impostare coi difensori, ma copriva sostanzialmente tutte le altre opzioni. E infatti i nerazzurri, pur con tutti gli alibi del contesto, hanno fatto una certa fatica a impostare dal basso, con anche degli errori gratuiti decisamente inconsueti in questa stagione. Una problematica tattica da non sottovalutare per il futuro. Anche perché era già successo.

PRIMA VOLTA – Ai tempi di Udinese-Inter i nerazzurri non avevano ancora matematicamente vinto il campionato. Ai tempi c’era ancora Cioffi sulla panchina dei friulani, che per cercare punti salvezza aveva puntato su una formazione insolita. Che in non possesso si schierava così:

Vi ricorda qualcosa? Anche Cioffi aveva optato per un 5-4-1, coi trequartisti allargati a coprire. E anche in quella partita gli uomini di Inzaghi avevano fatto una certa fatica a sviluppare la consueta manovra. Trovando la vittoria solo all’ultimissimo minuto. Una situazione da studiare, per evitare problemi nel prossimo campionato.