Zirkzee piace a tutti, anche all’Inter: «Futuro? Per quanto ne so…»

Zirkzee ha disputato una stagione eccezionale con il Bologna di Thiago Motta che ha conquistato un posto in Champions League. L’olandese, che in rossoblù ha preso il posto di Arnautovic, è certamente molto richiesto con l’Inter tra i club interessati. Intanto lui sceglie la strada della diplomazia

DIPLOMAZIA – Joshua Zirkzee è tra le rivelazioni assolute della stagione di Serie A che volge al termine. L’olandese ha incantato con il Bologna di Thiago Motta che ha conquistato un posto in Champions League. Intanto le voci di mercato impazzano con diversi club interessanti al classe 2001, stranamente escluso dai convocati dell’Olanda per Euro 2024. L’Inter, che nel frattempo deve risolvere la questione Steven Zhang-Oaktree, apprezza molto Zirkzee e un tentativo per lui non è escluso al momento. Il diretto interessato preferisce la via della diplomazia.

Zirkzee si gode il finale di stagione e sceglie la via della diplomazia riguardo al suo futuro: Inter e non solo alla finestra

DRIBBLING – Zirkzee, intercettato da Sky Sport al GP di Formula 1 di Imola, non si sbilancia rimandando ogni discorso sul suo futuro: «Se giocherò la Champions League con il Bologna? Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non sta succedendo molto. Ora pensiamo a finire bene la stagione e poi dopo le vacanze vedremo cosa accadrà».

MOLTE PISTE – Zirkzee piace molto all’Inter ma anche al Milan. Inoltre, con il probabile approdo di Thiago Motta alla Juventus, rimane viva la suggestione che possa seguire il suo mentore all’ombra della Mole. Il Bologna difficilmente riuscirà a trattenere l’olandese e nessuna pista può essere esclusa, inclusa quella estera.