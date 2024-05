Zhang-Oaktree, comunicato e futuro Inter: 2 posizioni, una certezza!

Zhang, diramando il comunicato, ha svelato la situazione intorno ad Oaktree. Poche ore e il futuro dell’Inter si delineerà una volta per tutte.

DOPPIA POSIZIONE − Su Sky Sport, in collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi ha voluto interpretare il comunicato di Steven Zhang apparso alcuni minuti fa: «La posizione dell’Inter che emerge dalle parole di Zhang è che Suning sia pronta per restituire l’importo del debito più gli interessi a Oaktree, ma allude poi a ulteriori questioni in corso con il fondo americano: clausole che riguardano il futuro del club. L’Inter vorrebbe estinguere il prestito con gli interessi e chiudere anche questi discorsi con le clausole, ossia ripartire da zero. C’è un rifiuto di Oaktree, che vorrebbe mantenere dei vantaggi sugli eventuali introiti futuri. La posizione di Oaktree è che al termine della scadenza vada rispettato il contratto e riscuotere il pegno se Zhang non dovesse saldare il prestito».

Zhang e Oaktree, l’Inter attende il suo futuro

CONTINUITÀ − L’Inter aspetta il da farsi della situazione. Tra poche ore, si capirà se il club sarà ancora tra le mani del presidente cinese o se passerà in mano al fondo californiano. Di sicuro, il futuro dell’Inter non è compromesso, ma anzi la competitività sportiva (e il contemporaneo miglioramento dei conti) resterà prioritaria – di qui la conferma della dirigenza e dello staff tecnico – per mantenere alto il valore del club e poterlo rivendere in futuro. Il debito, ovviamente non interessa l’Inter in quanto tale, ma solamente il suo proprietario Zhang. Se ovviamente il patron cinese non riuscirà a saldarlo, allora la sua creatura passerà in mano ad un altro soggetto. Dal canto suo Oaktree, consapevole della forza del brand interista e del valore ormai mondiale raggiunto dall’Inter, proverà a guadagnarci cercando un acquirente, arabo o americano chicchessia, per provare a rivenderlo a cifre altissime oltre gli 1.2 mld richiesti inizialmente da Zhang.