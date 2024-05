Inter, 2/3 olandesi in lista per EURO 2024. Un escluso ‘eccellente’!

Iniziano a essere pubblicate le prime liste dei pre-convocati dalle nazionali impegnate a EURO 2024. Oggi è la volta dell’Olanda, che conferma la presenza di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries dell’Inter. Ma anche un’esclusione che, vista la stagione corrente, è eccellente.

CONVOCATI – I campionati si avviano ormai verso il loro termine, così come la UEFA Champions League, con la finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid in programma sabato 1 giugno a Londra, nello stadio di Wembley. Di conseguenza si avvicina la tanto attesa rassegna estiva di EURO 2024, che vedrà impegnate le nazionali a partire dalla metà di giugno. L’Olanda si prepara e pubblica la lista dei pre-convocati in vista dell’impegno: in lista presenti anche Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, due dei tre olandesi dell’Inter, con l’esclusione – preventivabile – di Davy Klaassen, schierato con il contagocce in stagione da Simone Inzaghi.

Olanda, due su tre dell’Inter. Ma un’esclusione è eccellente

ESCLUSO – Oltre ai due dell’Inter, ci si aspettava che questa potesse essere l’occasione di un altro giocatore per mostrare le sue potenzialità ed esplodere in un palcoscenico internazionale. Stiamo parando di Joshua Zirzkee, trascinatore del Bologna in Champions League e uomo mercato già cercato da mezza Italia e dalle big europee. Non è della stessa opinione il Commissario Tecnico Ronald Koeman, che ha deciso di escluderlo dai pre-convocati e quindi di non prenderlo nemmeno in considerazione per l’avventura dell’Olanda a EURO 2024.

LISTA – Questa nel dettaglio la lista dei pre-convocati dell’Olanda, con i due dell’Inter: Bijlow, Flekken, Olij, Verbruggen, Ake, Bergwijn, Blind, Brobbey, Depay, van Dijk, Dumfries, Frimpong, Gakpo, Geertruida, Gravenberch, de Jong, Koopmeiners, de Ligt, Maatsen, Malen, Reijnders, de Roon, Schouten, Simons, Quinten Timber, Joey Veerman, van de Ven, de Vrij, Weghorst, Wijnaldum.