Inter-Lazio, Tudor stravolge! 7 novità e 2 esclusioni eccellenti – Sky

Inter-Lazio è la sfida che andrà in scena domani (domenica) alle ore 18 a San Siro, ultima partita in casa per i Campioni d’Italia che verranno ufficialmente premiati con il trofeo scudetto dalla Lega Serie A. Intanto Tudor stravolge la formazione con due esclusioni eccellenti

FESTA – Inter-Lazio è la partita valevole per la penultima giornata di Serie A che si disputerà a San Siro domenica alle ore 18. I Campioni d’Italia nerazzurri verranno ufficialmente premiati con il trofeo scudetto per poi far partite un’altra grande festa.

STRAVOLGIMENTI – Nel frattempo Igor Tudor stravolge l’undici iniziale, con due esclusioni eccellenti più il ritorno di Luis Alberto (ma solo in panchina), come rivelato da Petrucci su Sky Sport: «Luis Alberto verrà convocato e partirà dalla panchina. Tudor non ha timore di stravolgere la formazione in una delle partite più delicate poiché si affronta la squadra più forte del campionato. Ben sette novità rispetto alla sfida con l’Empoli».

Inter-Lazio, Tudor senza paura contro i Campioni d’Italia: due esclusioni eccellenti e ben sette novità

ALL’ATTACCO – Prosegue Petrucci: «Torna Provedel in porta, come anticipato da Tudor in conferenza, Rovella e Pellegrini dal 1′, mai successo con lui in panchina. Castellanos ha vinto il ballottaggio con Immobile. Verrà avanzato Kamada, che giocherà da trequartista insieme a Zaccagni, quindi c’è una esclusione eccellente che è Felipe Anderson. In mezzo Vecino titolare accanto a Rovella mentre sugli esterni agiranno Marusic e Pellegrini. In difesa Patric, Casale e Gila. Cambi che dimostrano come Tudor voglia giocarsela all’attacco senza paura».

Lazio probabile formazione (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos