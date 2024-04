Milan-Inter 1-2, pagelle: Inzaghi da 10, anzi da +20! Promossi tutti

L’Inter vince contro il Milan per 2-1 e si aggiudica lo Scudetto della stagione 2023-2024. Simone Inzaghi merita 10, o meglio 20! Tutti sono promossi al derby, le pagelle della gara.

YANN SOMMER 8 – Attento sul tiro ad incrociare di Leao, fenomeno sull’inserimento di Calabria da dietro. La conclusione è inaspettata, lui la prende con il braccio sinistro duro come una roccia. Para anche il colpo di testa di Gabbia prima di subire il gol, monumentale.

Inter-Milan, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 8 – Fa l’assist del primo gol nerazzurro saltando sul primo palo e anticipando tutti. Poi gioca una partita sontuosa su Leao: la scivolata a fine primo tempo infiamma il Giuseppe Meazza in San Siro! E non è l’unica, perché a fine gara ne fa una simile su Okafor guadagnando la rimessa.

FRANCESCO ACERBI 7 – Ritrova il gol e lo fa nella partita decisiva. Deve marcare Leao e si abbassa per non lasciargli spazio dietro a lui. Lo perde una sola volta in uno contro uno, poi l’attaccante sparisce.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Gioca con una tranquillità che ha pochi eguali tra i registi, figuriamoci tra i difensori. Altra prestazione da giocatore fuori dal mondo.

– dall’88’ STEFAN DE VRIJ S.V.

Inter-Milan, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Ha un arduo compito sulla fascia sinistra del Milan ma non si abbatte. Non è solo preciso in fase difensiva, aggiunge anche un contributo importante in attacco.

– dall’85’ DENZEL DUMFRIES 7 – Fa soffrire Theo Hernandez con la sua sola presenza, si fa cacciare ma fa cacciare anche il francese e questa è la sua azione più bella.

NICOLÒ BARELLA 7 – Il suo primo tempo è un inno alla gioia. Corre come un forsennato e non si dà mai per vinto. Lui è il primo a pressare Hernandez, è il primo anche a ripartire in contropiede. Gioca con un cartellino giallo sulla testa e lo fa stupendamente.

– dal 77′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Entra solo per prendere il pugno di Calabria, va tutto bene così!

HAKAN CALHANOGLU 7 – Non è lui a prendersi i riflettori della serata, fa comunque il suo lavoro al meglio. In cabina di regia controlla e si fa vedere per i tanti palloni recuperati soprattutto su Adli. Nel secondo tempo fa un lavoro incredibile in fase di non possesso.

– dall’85’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Ha l’occasione di segnare ancora al derby, la spreca tirando centrale al primo tempo. Poi fa la solita partita da professore che non manca mai all’appello nelle serate importanti.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Batte l’angolo da cui arriva il gol di Acerbi. Già questo vale per l’encomio, che è ancor più meritato per non aver corso rischi in difesa.

– dal 77′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Impeccabile in difesa, Chuckwueze non lo salta mai e non lo scalfisce.

Inter-Milan, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 8 – Fa una partita da vecchio Tikus. In ripartenza è devastante, apre la difesa del Milan in due e crea occasioni su occasioni. Corona la serata con un gol incredibile: in uno contro uno con Tomori sfrutta un rimpallo, si accentra e chiude sul primo palo beffando Maignan.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Non disputa un primo tempo da capitano e leader qual è stato fino ad ora. In area piccola manda fuori a porta vuota colpendo con il tallone, poi perde palloni banali e si fa ammonire. Prende la sufficienza perché rimane comunque uno dei volti di questa seconda stella.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 10 (+20) – Prepara una partita perfetta, in cui soffre solo nei minuti finali a causa del numero spropositato di attaccanti del Milan. Riesce a sbloccare il match dopo appena 20 minuti con il calcio d’angolo, meriterebbe anche più gol nel primo tempo con le occasioni di Lautaro Martinez e Thuram. Pioli gli toglie l’uno contro uno con gli attaccanti e si mette a specchio con il 3-5-2, Inzaghi è eclettico e risponde iniziando il possesso con 4 difensori. La mossa giusta nel momento giusto per vincere. Nella ripresa Thuram fa quello che gli viene meglio e nell’unica occasione in cui si trova a tu per tu con Tomori riesce a trovare il gol. Questa seconda stella è di Simone, che merita voto 10, +20.

Le pagelle degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN – Maignan 6.5; Calabria 5; Gabbia 6, Tomori 4, Hernandez 4.5; Adli 5 (Chukwueze 6), Reijnders 6 (Giroud 6); Musah 6 (Okafor 6), Loftus-Cheek 5.5 (Bennacer 6), Pulisic 5; Leao 4 All. Pioli 5