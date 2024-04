Pioli: «Inter campionato eccezionale! Da anni miglior rosa»

Pioli dopo aver perso il sesto derby di fila contro l’Inter che, di contro, ha vinto 1-2 il derby conquistando anche lo scudetto, in un’intervista su DAZN ha analizzato la partita e più in generale la stagione dei nerazzurri.

L’ANALISI – Stefano Pioli dopo Milan-Inter terminata 2-1, su DAZN ha parlato così: «Sono passato dallo spogliatoio per provare a tirare su il morale, ho cercato nel possibile di rinfrancare i miei giocatori. Dobbiamo finire bene il campionato perché avremo un’altra partita importante sabato. Non siamo riusciti ancora una volta almeno a pareggiare questo derby. Non sono deluso dal punto di vista tattico. Credo nel primo tempo l’Inter ci ha fatto male nel calcio d’angolo. Il secondo gol ci ha complicato di più la partita, negli episodi non abbiamo avuto la fortuna che ci poteva dare il pareggio, anche perché le situazioni le abbiamo create. L’Inter ha fatto un campionato eccezionale, ha perso solo una partita per sbaglio. Sono tre o quattro anni che è la rosa più forte del campionato. Noi siamo mancati nel mese in cui abbiamo perso due partite e pareggiate due. Poi siamo mancati nella continuità di prestazioni di alto livello. Se la differenza che ha l’Inter con le altre squadre è così notevole significa che devono fare un passo avanti notevole, noi compreso. Le due partite con la Roma non sono state quelle che speravamo, non abbiamo raggiunto un obiettivo sul quale credevamo. Poi il derby è arrivato in questo momento, non posso rimproverare nulla ai miei giocatori per quanto messo sul campo. Ciclo finito? Anche Simone (Inzaghi, ndr) quattordici mesi fa era in difficoltà, poi ha aperto un ciclo fino ad arrivare a questo punto. Dobbiamo finire bene il campionato, poi faremo le nostre valutazioni».