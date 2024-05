Correa ritorna all’Inter. Il peso a bilancio dell’attaccante – CdS

Joaquin Correa tornerà sicuramente all’Inter in estate. Il calciatore argentino ha deluso nuovamente, stavolta con la maglia del Marsiglia. Il peso a bilancio dell’attaccante analizzato dal Corriere dello Sport.

PESO – Il Marsiglia è uscito dall’Europa League contro l’Atalanta in semifinale, Joaquin Correa perciò tornerà all’Inter in estate. Dopo il prestito oneroso di 2 milioni di euro elargito qualche mese fa il club francese non riscatterà l’attaccante, che sta per chiudere la Ligue 1 con zero gol e zero assist all’attivo. Delusione totale per l’ex Lazio, acquistato per 31 milioni dall’Inter nell’estate del primo addio di Romelu Lukaku. Correa ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri e ha un ingaggio di 3.5 milioni di euro. L’attaccante peserà a bilancio 8.5 milioni di euro il prossimo anno, quindi sarà difficile da piazzare e vendere.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia