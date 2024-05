Correa, due opzioni al ritorno all’Inter. Può rimanere – TS

Joaquin Correa tornerà in estate dopo il prestito annuale non andato molto bene al Marsiglia. Ci sono due opzioni per il calciatore argentino secondo Tuttosport.

DUE VIE – L’eliminazione del Marsiglia dall’Europa League è una notizia pessima in casa Inter. Nell’attacco nerazzurro ci sarà abbondanza nella prossima stagione e la situazione peggiora. Con Mehdi Taremi in arrivo, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic c’è un quinto di ritorno e di troppo. Si tratta proprio di Joaquin Correa, l’ex Lazio che ha deluso anche nell’anno di prestito in Francia con il Marsiglia. Per il giocatore ci sono due opzioni valide: rimanere un anno all’Inter e concludere così il suo contratto in scadenza nel 2025, oppure valutare l’addio. Se il club nerazzurro convincerà l’attaccante alla rescissione tra le possibilità c’è l’Estudiantes.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino