Inter, lo scudetto si festeggia anche in Cina: grande spettacolo!

I festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, a venti giorni dall’ufficialità avuta col Milan, non sono certo finiti. E anche in Cina si continua a celebrare il titolo della seconda stella.

IL GRANDE TRAGUARDO – Venti giorni fa, alle ore 22.43 di lunedì 22 aprile 2024, l’Inter vinceva lo scudetto della seconda stella contro il Milan. Per il tricolore numero venti della storia del club la festa proseguirà anche domenica prossima, dopo la partita contro la Lazio, quando ci sarà la consegna della coppa scudetto. Le celebrazioni a Milano si sono viste in grande stile sia a seguito del derby sia dopo il Torino, con l’imponente parata nelle vie della città. Ma pure in Cina ora si omaggia il titolo conquistato dall’Inter venti giorni fa. E stavolta non si tratta di Nanchino, la città da cui arriva Suning.

Inter campione: in Cina grande spettacolo

L’EVENTO IN CINA – Nella scorsa notte, la città di Chongqing (trentadue milioni di abitanti in totale) ha visto delle speciali iniziative per lo scudetto dell’Inter. I grattacieli del centro si sono colorati di nerazzurro, con uno show di luci che ha reso i palazzi una sorta di video. Una coreografia eccezionale, con le immagini del trionfo della squadra di Simone Inzaghi e i riferimenti al numero venti. Quello della seconda stella. Non è la prima volta: nel 2021 gli Inter Club di Chongqing, per il diciannovesimo scudetto, avevano illuminato il Chongqing World Financial Center (grattacielo di 339 metri) con le scritte “I M Scudetto” e “Inter Campione”.