Buongiorno, Inter in pole su tutte. Un solo problema – TS

Alessandro Buongiorno è l’uomo mercato della prossima estate. Il difensore del Torino ha attirato l’interesse di tanti top club, l’Inter è in pole e spiega il motivo Tuttosport.

POLE – Alessandro Buongiorno vuole giocare la Champions League e lottare per lo Scudetto, chi allora meglio dell’Inter? Il club nerazzurro è in pole per il difensore del Torino, che accetterebbe la soluzione nerazzurra con grande felicità. Il Milan si sta muovendo per anticipare l’Inter, dovrebbe però vendere uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw per trovare i soldi. Investirà più sull’attaccante e vuole stare attento al bilancio. La società rivale e campione d’Italia invece deve guardare al fair-play finanziario, non può quindi spendere 45 milioni per un difensore. Sì, è questa la cifra chiesta dal presidente granata Urbano Cairo. L’Inter vorrebbe impostare una trattativa stile Frattesi con il Sassuolo, ma Cairo non apre a questa possibilità per ora. Se comunque Giuseppe Marotta troverà l’accordo con la dirigenza del Toro, Buongiorno diventerà giocatore dell’Inter.

fonte: Tuttosport – Marco Bonetto