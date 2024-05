Di Gennaro: «Esordio? Aspettavo da 21 anni! Ecco come l’ho saputo»

Debutto con la maglia dell’Inter per Di Gennaro, che ha giocato stasera dal 68′ della gara col Verona (senza subire gol e con una bella parata). Le sue parole nel post partita su Inter TV.

TESTO – Raffaele Di Gennaro commenta il suo esordio in Verona-Inter: «Un’emozione indescrivibile quella che ho provato oggi. Parte da lontano, perché avevo nove anni: ora ce ne ho trenta, ne sono passati ventuno. Da quando avevo nove anni e ho vestito per la prima volta questi colori il mio sogno era debuttare in prima squadra: ce l’ho fatta oggi e sono molto contento. Una stagione perfetta, sia per la nascita di mio figlio sia per il ventesimo scudetto sia per la seconda stella. Ma anche per il gruppo che siamo: è un onore e un orgoglio farne parte. Mi ha fatto sentire sempre importante, anche se ho fatto la prima partita solo adesso. Un gruppo eccezionale, voglio ringraziare tutti».

La rivelazione di Di Gennaro su quando ha saputo che avrebbe giocato

L’ANNUNCIO – Di Gennaro sapeva che avrebbe giocato in Verona-Inter: «Da quando abbiamo ripreso gli allenamenti mercoledì il mister ha detto che avrei giocato venti minuti e tutti mi hanno applaudito e dato forza. Sono cose bellissime, è emozionante anche solo parlarne. È stato il mister a dirmelo, davanti al gruppo. Ringrazio anche il mister, perché niente è dovuto in questo calcio, il suo staff e i preparatori Gianluca Zappalà e Gianluca Spinelli. Mi hanno preso da inizio anno e fatto crescere con gli allenamenti, sempre sul pezzo. Volevo ringraziare anche loro. Ci ho messo tutto me stesso ogni giorno, sono stato ripagato. Sono ancora emozionato. Gli altri due portieri? Sono dei professionisti esemplari e dei grandi portieri. Ogni giorno cercavo di rubare qualcosa, la loro tranquillità e bravura. Puoi solo imparare da loro, un gruppo fantastico».