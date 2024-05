Baroni: «Inter aggredita, sono contento! Avevo fatto una richiesta»

Baroni è intervenuto al termine di Verona-Inter, partita valevole per l’ultima giornata di campionato finita sul risultato di 2-2. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal tecnico gialloblù, che aveva già conquistato la salvezza

PRESTAZIONE – Marco Baroni parla così dopo il triplice fischio di Verona-Inter: «Delle difficoltà ci sono state ed è inutile nasconderlo, abbiamo cambiato tanto, sono andati via sedici giocatori. Quindi ci siamo rimboccati le maniche, ci abbiamo messo dentro lavoro, lavoro e lavoro. Oggi ho chiesto una prestazione importante alla squadra perché all’interno c’era quello che siamo noi. Lavoriamo su tutti i giocatori e infatti oggi anche chi ha giocato meno ha dato tutto. Oggi siamo andati ad aggredire l’Inter, siamo andati alti sempre e sono contento per i ragazzi. Voglio fare anche un elogio ai tifosi perché in un momento difficile non è scontato il sostengo, ci hanno sempre dato una grande energia nelle sconfitte e nelle vittorie. Oggi è stata la festa di tutti ma volevo fosse dopo la partita perché la prestazione era importante per dare un’emozione ancora alla nostra gente».

AMBIZIONI – Baroni prosegue parlando del suo futuro: «Io sono ambizioso, in questo lavoro bisogna sempre pretendere di più. Questo per quanto riguarda come lavoro io, ora ci sarà il tempo di sedersi e valutare. Oggi possiamo festeggiare perché la squadra ha fatto un grandissimo girone di ritorno e lo ha fatto con idee, forza e volontà. Non mollando mai e questo dà merito al lavoro svolto.

DIFFICOLTÀ – Baroni chiude con una considerazione sulla stagione del Verona: «Noi abbiamo fatto una corsa contro il tempo, ho fatto due ritiri e ho allenato due squadre. Abbiamo dato delle linee guida, non potevamo seguire altro e all’interno di queste la squadra si è messa a disposizione e si è identificata. Quando ci sono queste situazioni bisogna essere chirurgici nell’andare a risolvere i problemi. Ringrazio per i complimenti ma io li giro ai miei giocatori. Io e il mio staff sappiamo di aver fatto un ottimo lavoro, anche attraverso la società che ha creduto nel lavoro. Un bel viaggio, adesso dobbiamo guardare avanti».