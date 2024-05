Carboni saluta Monza: «Grazie per questo anno vissuto insieme!»

Valentin Carboni ha salutato Monza e i suoi tifosi per l’anno vissuto insieme. L’argentino ritornerà ovviamente all’Inter, società proprietaria del cartellino.

SALUTI − Finisce il campionato del Monza e anche l’avventura di Valentin Carboni con la maglia dei brianzoli. Il fantasista argentino di proprietà dell’Inter è pronto a ritornare in nerazzurro, ma il suo futuro rimane ancora tutto da scrivere. In attesa di capirlo, il giovane ha voluto salutare su Instagram Monza e la sua gente per questo anno passato assieme. Il suo primo anno in Serie A: «Grazie Monza per questo anno vissuto insieme, grazie anche a tutte le persone che lavorano per questo bellissimo club, tifosi e anche un grazie speciale ai miei compagni.

A presto!👋🏼🤍❤️».