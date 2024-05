Inzaghi: «Inter, stagione magnifica! Rinnovi? Presto nuovo incontro»

Inzaghi dopo Verona-Inter terminata sul punteggio di 2-2 che chiude definitivamente questo campionato, su DAZN ha parlato della straordinaria stagione.

STAGIONE MAGNIFICA – Simone Inzaghi dopo Verona-Inter ha parlato così: «Si chiude stasera questa magnifica stagione, un grazie a tutti. Faccio un ringraziamento a tutta la famiglia Inter, se abbiamo fatto questo percorso è merito di tutti. La festa che ci hanno fatto i tifosi dell’Inter rimarrà dentro di me. Abbiamo fatto qualcosa di bellissimo insieme, l’ho definito lo scudetto della gioia per questo. È stata una bella cavalcata con un pubblico meraviglioso. Io miglior allenatore della stagione? Fa piacere, li condivido con lo staff, i miei giocatori e la società. Ora ci godiamo questo percorso, è stata una stagione lunga iniziata il 13 luglio, adesso ci riposeremo e poi cercheremo di ripartire nel migliore dei modi. Rinnovo? Io non sono preoccupato perché so che società abbiamo nonostante il cambio, i dirigenti hanno dato grande continuità. Per il mio rinnovo ci incontreremo».

Via all’era Oaktree, aria di cambiamento

NUOVO INCONTRO – Inzaghi parla in particolare del cambio societario e dei prossimi obiettivi: «Le parole del Marotta sono una testimonianza di questo passaggio. Faccio un ringraziamento alla famiglia Zhang, adesso sappiamo tutti che martedì conoscerò questa nuova società che è ambiziosa come ha già detto Marotta e vuole il bene dell’Inter. Prossimo obiettivo Champions League? Sappiamo cosa significa giocare così tante partite, il nostro grande obiettivo quest’anno era la seconda stella e l’abbiamo voluta con tutte le nostre forze, sapendo che c’erano altre 5-6 pretendenti che lo volevano come noi, in Italia siamo stati i più bravi. Dalla prossima stagione sarà difficile riconfermarsi, ma ci proveremo sempre».