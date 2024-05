Serie A, la classifica aggiornata dopo la 38ª giornata: Inter +19 finale

Non è ancora finita la Serie A e di conseguenza non è ancora completa la classifica: resta il recupero Atalanta-Fiorentina. Ma il grosso dei verdetti c’è già, col Frosinone clamorosamente retrocesso per l’epilogo di Empoli-Roma. Le due romane in Europa League, il Torino in UEFA Europa Conference League dipenderà dal risultato della Fiorentina mercoledì in finale. L’Inter chiude a +19 sulla seconda.

SERIE A 2023-2024 – 38ª GIORNATA

Cagliari-Fiorentina 2-3 39’ Bonaventura, 64’ Deiola (C), 85’ Kingstone (C), 89’ N. Gonzalez, 103’ rig. Arthur

Genoa-Bologna 2-0 13′ Malinovskyi, 59′ Vitinha

Juventus-Monza 2-0 26′ Chiesa, 28′ Alex Sandro

Milan-Salernitana 3-3 22′ Rafael Leao, 27′ Giroud, 64′, 89′ Simy (S), 77′ Calabria, 87′ Sambia (S)

Atalanta-Torino 3-0 26′ Scamacca, 43′ Lookman, 71′ rig. Pasalic

Napoli-Lecce 0-0

Empoli-Roma 2-1 13′ Cancellieri, 45′ +1 Aouar (R), 93′ Niang

Frosinone-Udinese 0-1 76′ Davis

Lazio-Sassuolo 1-1 60′ Zaccagni, 66′ Viti (S)

Verona-Inter 2-2 10′, 45′ +1 Arnautovic (I), 16′ Noslin, 37′ Suslov

CLASSIFICA SERIE A

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69 *

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 57 *

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Verona 38

Lecce 38

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 30

Salernitana 17

* una partita in meno

RECUPERO

VENTINOVESIMA GIORNATA SERIE A

Atalanta-Fiorentina domenica 2 giugno ore 18