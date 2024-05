L’Udinese si salva, a scendere in Serie B è il Frosinone: KO in casa

L’Udinese vince 1-0 sul campo del Frosinone e rimane in Serie A. Niente da fare invece per i ciociari, che perdendo ritrovano la cadetteria.

CIOCIARI IN B − Allo Stirpe va in scena Frosinone-Udinese, gara fondamentale in ottica salvezza. Partita che si gioca in contemporanea con Empoli-Roma allo stadio Castellani. Match equilibrato che si sblocca solamente nel finale grazie alla rete di Davis, che fa scoppiare di gioia i friulani. Cannavaro, subentrato a Cioffi, dunque riesce a salvare l’Udinese dopo essergli subentrato il 22 aprile. L’Udinese evita la retrocessione, ma ha rischiato veramente tanto ottenendo la salvezza solamente all’ultima giornata. Beffa incredibile invece per il Frosinone, che dopo aver fatto un girone di andata molto bello, si è totalmente lasciata andare nel girone di ritorno scendendo in Serie B. Due legni per il Frosinone, con tanto di palo di Brescianini, hanno caratterizzato la partita della squadra ciociara. Il Frosinone dura solamente un anno in Serie A.