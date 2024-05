Taremi, Conceicao lo saluta: «Mi ha fatto arrabbiare tanto, ma gli auguro felicità»

Conceicao saluta Taremi, che lascia il Porto in modo memorabile consegnando la Coppa di Portogallo. Ora andrà all’Inter.

PAROLE DI OMAGGIO − Sergio Conceicao in conferenza stampa dopo Porto-Sporting Lisbona parla così di Taremi, che andrà all’Inter: «Gli auguro la più grande felicità del mondo, per lui e la sua famiglia. Taremi mi ha davvero innervosito in questi quattro anni, soprattutto in allenamento. Ha un modo di lavorare che è molto suo. È molto professionale, ma a volte un po’ rilassato. Mi ha ferito molto, ha preso molte cose sul serio. Ma sono riuscito a tirare fuori il meglio da Taremi, anche in una situazione non facile. Quando ho saputo della sua partenza per l’Italia, il giudizio dei tifosi non era dei migliori. Gli ho sempre creduto. Non è il contratto che fa l’allenatore o il giocatore, ma l’atteggiamento che hanno. Se lavorasse fino all’ultimo giorno, come altri che se ne sono andati nella stessa situazione, giocherebbe fino all’ultimo giorno. C’è chi ha un contratto a lungo termine e magari partirà anche a fine stagione. Finché non finiva la stagione e non avevamo il contratto, dovevamo sfruttare la qualità di Taremi».