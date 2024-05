Taremi regala Coppa di Portogallo al Porto prima di passare all’Inter

Mehdi Taremi, futuro attaccante dell’Inter, ha deciso con un suo gol la finale di Coppa di Portogallo tra Porto e Sporting CP.

DECISIVO – Il Porto si è aggiudicato la Coppa di Portogallo battendo in finale lo Sporting CP. Vittoria in rimonta per i Dragoes passati in svantaggio al 20′. Autore della rete per i Leoes Jerry St. Juste, espulso poi al 29′. La gioia per il momentaneo vantaggio è però durata soltanto 5 minuti. Al 25′ è infatti arrivato il gol di Evanilson che ha riequilibrato le sorti del match. La partita è quindi giunta ai tempi supplementari, nel corso dei quali è stato espulso l’allenatore dei Dragoes, Conceicao, ma soprattutto il gol decisivo. A realizzarlo il futuro attaccante dell’Inter, Mehdi Taremi. L’iraniano ha trasformato un calcio di rigore, superando dagli 11 metri Diogo Pinto e regalando così il trofeo alla propria squadra prima di sbarcare all’ombra della Madonnina.