Taremi segna in finale di Coppa di Portogallo! La rimonta del Porto

Taremi ha appena segnato in finale di Coppa di Portogallo portando in vantaggio il Porto contro lo Sporting Lisbona ai supplementari.

IN GOL − Mehdi Taremi ha appena segnato il gol del 2-1 del Porto concludendo momentaneamente la rimonta del Porto contro lo Sporting Lisbona in finale di Coppa del Portogallo. L’iraniano, presto dell’Inter, ha segnato su rigore ai tempi supplementari al minuto 100. Infallibile dal dischetto colui che dal primo luglio sarà un nuovo attaccante dell’Inter. Il Porto ora dovrà resistere per portare a casa il trofeo. Taremi vuole salutare alla grande la sua avventura con i Dragoes.