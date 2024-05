Bonucci, addio a calcio e allo scudetto: il ‘carnefice’ è un ex Inter!

Bonucci ha deciso di lasciare il calcio giocato e la sua speranza era quella di chiudere con un trofeo, ma non ha fatto i conti con il Galatasaray di Icardi. L’ex Inter, con una doppietta, ha regalato il campionato ai giallorossi ai danni proprio del Fenerbahce che chiude secondo a ben 99 punti

DESTINO – Leonardo Bonucci avrebbe decisamente sperato in un addio al calcio diverso, ma il destino è stato beffardo con l’ex difensore della Juventus. E lo è stato non una, ma ben due volte. Il campionato turco, la Super Lig, si è infatti deciso all’ultima giornata: solo tre punti di differenza tra il Galatasaray primo in classifica e il Fenerbahce secondo.

AMAREZZA – I giallorossi però non hanno tradito le attese e battendo 3-1 il Konyaspor si sono laureati Campioni d’Italia. Grande delusione dunque per la squadra di Bonucci ed Edin Dzeko che aveva fatto il suo vincendo 6-0 con l’Istanbulspor e chiude in seconda posizione a 99 punti.

Bonucci, destino beffardo non una ma ben due volte: addio al calcio deludente e il responsabile è anche un ex Inter

CARNEFICE – Bonucci chiude dunque con il calcio come peggio non poteva fare. Perde il campionato arrivando secondo a 99 punti ma soprattutto uno dei principali responsabili è un ex Inter. E che ex: ovviamente parliamo di Mauro Icardi che anche oggi ha messo a segno una doppietta, laureandosi Campione di Turchia.

TRISTE FINALE – Un finale di carriera decisamente molto deludente per Bonucci che prima è stato messo alla porta dalla Juventus, poi è andato a finire all’Union Berlino con scarsissimi risultati per approdare come ultima spiaggia al Fenerbahce. Chiudere con un trofeo avrebbe reso il tutto meno triste, ma questo è il calcio.