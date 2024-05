Stramaccioni: «L’Inter resta una macchina perfetta, ma attenzione a un tema»

Andrea Stramaccioni si è espresso in merito al passaggio di proprietà dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. L’ex allenatore ha sollevato un’unica perplessità riguardo al futuro dei nerazzurri.

IL FUTURO – Andrea Stramaccioni è intervenuto a DAZN sull’approdo di Oaktree alla guida dell’Inter. Dal suo punto di vista, la società nerazzurra parte da una base di livello assoluto. L’unico pericolo che può impattare sull’efficacia del sistema nerazzurro riguarda i tempi: «Bisogna fare attenzione solo alle tempistiche. Perché fra rinnovi contrattuali e mercato in entrata, se l’Inter dovesse avere bisogno di celerità da parte della nuova proprietà, quest’ultima dovrebbe farsi trovare pronta. Il tema dei tempi di approvazione di una spesa plurimilionaria è l’unico che può affliggere una macchina perfetta come quella nerazzurra».

L’Inter alla prova dei rinnovi: con Lautaro vietato sbagliare!

QUESTIONE RINNOVI – Stramaccioni si è successivamente soffermato sul tema dei rinnovi contrattuali che imperversa in casa Inter. Nello specifico, la sua attenzione si è focalizzata sul rischio, avvertito al momento solo in maniera potenziale, che la società nerazzurra non riesca a trovare un accordo per il prolungamento del contratto di Lautaro Martínez: «L’Inter funziona sia a livello tecnico che di giocatori. Se entra Oaktree e perde Lautaro…beh, non so se possa permetterselo».