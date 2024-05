Bisseck: «Ecco in cosa mi sento cresciuto! Oggi fatto molto meglio»

Bisseck ha giocato questa sera in Frosinone-Inter, la partita che ha portato al ritorno alla vittoria della squadra che ha vinto lo scudetto diciotto giorni fa. Dopo il match dello Stirpe, il difensore si è espresso su Inter TV.

SEMPRE MEGLIO – Yann Bisseck commenta (in italiano) lo 0-5 di stasera in Frosinone-Inter: «Ottima gara, abbiamo giocato molto bene e molto meglio della settimana scorsa. L’allenatore è contento, i giocatori sono contenti: tutto bene. Cosa ci siamo detti in settimana? Abbiamo fatto la stessa routine, come sempre. L’allenatore fa le stesse cose, noi giocatori sappiamo cosa fare: oggi ottima gara, qualche volta è così».

Bisseck celebra la sua prima stagione all’Inter

GIUDIZIO POSITIVO – Bisseck sta chiudendo la sua prima stagione in Italia, oltre che con l’Inter. Non era scontato che avesse un rendimento del genere ed è contento di averlo fatto: «In cosa mi sento cresciuto in stagione? Tutti i giocatori mi hanno aiutato molto, io sto ancora imparando l’italiano e sul campo non è facile per un giocatore così giovane. Ma sto imparando, per me è la prima stagione ed è buono. La festa scudetto fra nove giorni? Sì, sono pronto. Non come la Supercoppa Italiana, adesso sono pronto».