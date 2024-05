Frattesi: «Risposta dopo Sassuolo! Una speranza per la prossima stagione»

Frattesi ha aperto le marcature di Frosinone-Inter terminata poi sul punteggio 5-0. Di questo e della stagione incredibile in nerazzurro ne ha parlato in un’intervista su DAZN.

GRANDE RISPOSTA – Davide Frattesi è uno dei protagonisti di Frosinone-Inter. Dopo la partita il centrocampista ha parlato così: «La partita con il Sassuolo secondo me è stata condizionata dai tanti festeggiamenti, eravamo veramente cotti, però ci può stare un po’ come il Napoli l’anno scorso. L’importante è non fare brutte figure, questa è stata la risposta giusta. Bisogna allenarsi sempre bene, perché quando siamo chiamati in causa dobbiamo dare il massimo. Se in settimana di alleni a due all’ora e poi ti butti giù quando vieni chiamato in causa non è l’atteggiamento giusto. Dobbiamo essere sempre professionali. Più giochi e più prendi condizione, però il segreto è andare sempre a 100 all’ora!».

BUONI PROPOSITI – Frattesi poi parla dei buoni propositi riguardo la prossima stagione: «Intanto spero di replicare quello che abbiamo fatto quest’anno a livello di gruppo. Poi quello che succederà si vedrà, deciderà il mister e andrà bene così. Altra festa contro la Lazio? Diciamo che non sarà come il giro in bus, però per noi San Siro è sempre festa!».