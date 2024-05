Dal Sassuolo alla Lazio, strategia Inzaghi! Al Mapei l’Inter 2.0 − TS

Simone Inzaghi, nonostante abbia già vinto il campionato, ha già una strategia ben chiara per giocare queste ultime partite. Tra la prossima col Sassuolo e l’ultima in casa contro la Lazio, due Inter diverse.

STRATEGIA − L’Inter oggi ritorna a lavorare per iniziare a preparare il match contro il Sassuolo, in programma sabato sera alle 20.45. Simone Inzaghi ha una strategia ben chiara. Al Mapei in campo tante seconde linee o co-titolari, con la maggior parte dei titolarissimi in panchina ma pronti a subentrare. Mentre contro la Lazio, gara che consegnerà fisicamente lo scudetto all’Inter in quanto ultima partita casalinga dell’anno, il tecnico nerazzurro punterà nuovamente ai titolarissimi per l’ultima passerella finale. Inoltre, c’è l’obiettivo di superare il record di punti della stagione 2006-07 realizzato dall’Inter di Roberto Mancini, che chiuse quella stagione con ben 97 punti. L’Inter, oggi, è a 89: manca poco. Dunque, il dato è tratto: sì alle rotazioni, ma occhio anche al record. Ovviamente, oltre a Sassuolo e Lazio, l’Inter giocherà pure contro Frosinone alla terzultima giornata e Verona all’ultima.

Sassuolo-Inter, Inzaghi verso diversi cambi

Contro il Sassuolo, sabato sera al Mapei, scalpitano in tanti. Inzaghi dovrebbe rispolverare Bisseck in difesa, così come Frattesi e Asllani a centrocampo dal 1′. A destra Dumfries e Cuadrado si giocano il posto, con Buchanan che insidia Dimarco. In avanti, uno tra Sanchez e Arnautovic o addirittura potrebbero partire dal primo minuto. Oggi il primo allenamento e da domani sicuramente le prime indicazioni. La probabile formazione ipotizzata da Tuttosport a tre giorni dalla partita del Mapei:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Buchanan; Sanchez, Lautaro Martinez

Fonte: Tuttosport – Simone Togna