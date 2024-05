Inzaghi e non solo: Inter al lavoro anche per altri due rinnovi – SM

Con la vittoria dello scudetto, l’Inter pensa a come programmare la nuova stagione che partirà il prossimo agosto. Come spiegato da Sport Mediaset, l’Inter lavora soprattutto ai rinnovi di contratto come quello di Inzaghi.

RINNOVI – L’Inter vuole ripartire: si pensa alla conferma in blocco della super potenza di Inzaghi, con il tecnico piacentino che corre verso il rinnovo fino al 2027 con adeguamento del contratto. Oltre all’allenatore nerazzurro, Marotta e Ausilio con calma dopo la fine dell’anno calcistico si siederanno a tavolino per definire – spiega Sport Mediaset – anche il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez e di Nicolo Barella. L’attaccante e il centrocampista saranno i due punti fermi dell’Inter che verrà, con il ventunesimo scudetto che sarà il nuovo obiettivo in Viale della Liberazione.