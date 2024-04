Pellegrini: «Con Marotta Zhang può guidare l’Inter dalla Cina! Una speranza»

L’ex presidente Pellegrini indica in Marotta il protagonista principale dello scudetto dell’Inter. Intervenuto in collegamento con Radio Sportiva, valuta quanto fatto in stagione e come deve gestire la situazione Zhang.

TRIONFO TANTO ATTESO – Ernesto Pellegrini ha guidato l’Inter dal 1984 al 1995, prima di cedere la società a Massimo Moratti. Ora, da tifoso, festeggia lo scudetto ottenuto con Steven Zhang alla guida: «Siamo felici. La squadra l’ha costruita Giuseppe Marotta, è lui che ha portato Marcus Thuram e altri giocatori vincenti. Il merito è soprattutto suo. Era successo anche con l’Inter che aveva vinto il mio scudetto dei record: si parlava di difficoltà all’inizio e che volessi destituire Giovanni Trapattoni e togliergli l’incarico. Ma non era così: gli ho dato fiducia, così come Marotta ha dato fiducia a Simone Inzaghi. È un allenatore vincente, che lavora in sordina e non alza mai la voce. A me piace anche per questo. Giusto rimarcare anche la bravura di Piero Ausilio. Lui è il braccio destro di Marotta, che lo ricorda in ogni occasione».

Pellegrini mette Marotta anche “sopra” Zhang nell’Inter

IL PILASTRO – Pellegrini ha vinto il tredicesimo scudetto dell’Inter, quello del 1988-1989. Sulle questioni riguardanti Zhang è sicuro: «Quando c’è una società così, con Marotta, si può fare anche il presidente in Cina. Non ci sono dubbi a proposito, tutto dipende dagli uomini: l’Inter con Marotta ha una marcia in più. È un uomo che stimo moltissimo, come manager ma anche come persona. Lo si può fare, anche a grande distanza: è l’uomo giusto. La Champions League? Un po’ di rimpianto c’è, perché non è stata un’Inter fortunata quella che ha perso l’ultima partita. Nel calcio capitano anche queste cose, l’anno scorso è stata un po’ fortunata arrivando in finale e in questo è andata così. Speriamo nel futuro, con la squadra rinforzata può andare lontano».