Inter, come cambia l’attacco? Già 4 sicuri! Poi due obiettivi – SM

L’Inter pensa a come rinforzare l’attacco, spiega Sport Mediaset. Con un reparto che vedrà uscite e entrate, il nome di Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono le uniche certezze. Con loro ci saranno due grandi sogni e un nuovo arrivo.

LAVORO – Se da un lato l’Inter lavora al rinnovo di Lautaro Martinez per proseguire insieme a lui, Marotta e Ausilio in sede pensano a come rinforzare il reparto offensivo. L’attacco sarà guidato senza ombra di dubbio – spiega Sport Mediaset – dallo stesso Lautaro Martinez e da Marcus Thuram che nell’ultima stagione hanno creato un tandem d’attacco galattico. A seguire l’Inter vuole definire chi completerà il reparto: Marko Arnautovic resterà a Milano mentre Alexis Sanchez dirà addio a fine giugno. Oltre a Mehdi Taremi che arriverà a parametro zero, dovrebbe rientrare Joaquin Correa dal Marsiglia. Ma l’argentino sarà solo di passaggio ad Appiano Gentile. Con queste uscite, l’Inter ha messo nel mirino anche Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa che viene valutato circa 40 milioni di euro. Con venti milioni in più invece, la lente di ingrandimento si fermerebbe sul nome di Joshua Zirkzee. Due nomi complicati da prendere viste le cifre. L’Inter dovrebbe procedere con prestiti con diritto di riscatto, due opzioni che Genoa e Bologna non vogliono prendere in considerazione.