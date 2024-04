Farris: «Risposta a Pioli? C’è altro, anche sei derby vinti! Spiego la formazione»

Va Farris in conferenza stampa al termine di Inter-Torino, la quintultima giornata di Serie A ma anche prima festa in campo. Il vice allenatore ha mostrato il suo orgoglio per quanto fatto dalla squadra.

Inter-Torino, la conferenza stampa post partita di Farris

Avete deciso di fare poco turnover perché vi aspettavate questo Torino?

Assolutamente sì. Probabilmente era anche giusto concederlo ai giocatori che hanno giocato in più in stagione, tolte le due defezioni forzate, dal punto di vista morale. Ed era quello che penso i nostri tifosi si aspettassero. Il Torino è una squadra molto ostica, lo dimostra il fatto che siamo andati in vantaggio solo in superiorità numerica. Questa è la serietà del gruppo di lavoro.

Farris, quando avete spostato Calhanoglu centrale al posto di Brozovic era una soluzione d’emergenza o altro?

Diciamo che è un po’ l’evoluzione del calcio, che è sempre in movimento. Calhanoglu è un giocatore totale: è chiaro che è stato provato prima, per noi poteva essere una soluzione valida ma fino all’anno scorso c’era un altro titolare nel ruolo. Calhanoglu si è messo a disposizione, voleva imparare le cose nuove del ruolo. Tutti riconoscono i gol, i passaggi illuminanti e la capacità di creare gioco, ma è stato decisivo in fase difensiva con i palloni recuperati. E questo conta.

Come sono state prese dallo spogliatoio e dallo staff le parole di Pioli prima di Juventus-Milan?

Penso che sia stato già risposto da altre parti. Comunque sono due scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, i derby di Champions League, sei derby vinti. Pioli ha fatto un bel lavoro all’Inter, ma adesso c’è questo scudetto.

Quanto è interista questo spogliatoio?

Al 100%. Non è tanto il discorso dell’interismo, però abbiamo perso giocatori importanti e di personalità alla fine della scorsa stagione. Ci siamo ritrovati con un gruppo di ragazzi fantastici, con i quali è stato un piacere lavorare. Quest’anno era un piacere andare ogni giorno al campo, tanto che spesso noi dello staff arrivavamo ore prima. Al di là dei risultati, che contano ed è ovvio, è un piacere umanamente lavorare con questi ragazzi.

Si dice che la svolta della stagione dell’Inter riguardi il pareggio di Juventus-Empoli e lo scontro diretto. C’è un altro momento secondo Farris?

Diciamo che non è una partita di per sé. Quando siamo andati a Riyad noi avevamo la preoccupazione di dover giocare sicuramente una partita, poi siamo stati bravi a giocarne due e vincere un trofeo. C’era il rischio di andare sotto, è successo e siamo andati a Firenze senza due giocatori importanti. Calhanoglu e Barella fuori, chi entra fa una partita strepitosa e la squadra fa una grande partita. Lì la squadra ha fatto il passo decisivo per creare il solco che ci ha portati fino a qua.

Marotta ha detto che si è creato un modello Inter dirigenziale, si può parlare dello stesso anche a livello tattico? Si può aprire un ciclo?

Il ciclo è aperto, in questi anni abbiamo portato a casa tanta roba. Questo scudetto è un timbro anche per gli anni precedenti, la società è rimasta nei momenti difficili e ci siamo ricompattati. Ci ripaga, ma è riduttivo: abbiamo messo in piedi qualcosa che hanno visto tutti. Ci siamo divertiti a creare gioco ed è bello vedere come la squadra l’ha messo in campo. Siamo convinti che ci sia la possibilità di portare avanti qualcosa di grande.

La sensazione è che Sanchez non rinnoverà all’Inter. Per Farris può continuare a giocare in una squadra di prima fascia a livello europeo?

Nessun dubbio. Se mi mettessi a parlare del giocatore Sanchez farei ridere, perché la sua carriera parla per lui. Ma è una persona fantastica, che ha saputo dare consigli ai compagni. Quest’anno ha giocato meno, ma disegna calcio ed è un piacere lavorare con lui. Non so quale sarà il suo futuro: che sia qui o altrove farà benissimo.