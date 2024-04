Inter-Torino 2-0, statistiche: secondo tempo di dominio!

L’Inter ottiene altri 3 punti vincendo 2-0 contro il Torino a San Siro e aprendo così la festa Scudetto. Di seguito le statistiche della gara delle 12.30 di Serie A.

STATISTICHE – Inter–Torino finisce 2-0, ma non è stata una partita semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. Fin dal primo tempo ci sono state diverse difficoltà, a partire dalle conclusioni di Duvan Zapata verso la porta. Il colombiano è arrivato vicinissimo anche al gol di testa, prima però dell’espulsione di Adrien Tameze a inizio secondo tempo. Poi è stato un assolo nerazzurro chiuso con il 62% di possesso palla, 17 tiri con 5 verso la porta. Due di questi si sono trasformati in gol, entrambi segnati da Hakan Calhanoglu prima su azione poi su calcio di rigore subito da Marcus Thuram. Il Torino non ha fatto registrare nemmeno un fuorigioco, il che lascia capire molto bene che in area avversaria ci sono arrivati poche volte in maniera pericolosa.

Lautaro Martinez ha tirato, rimane però ancora a secco. Due mesi precisi dall’ultimo gol contro l’Atalanta. Momento no per il Toro, che nonostante questo lascia il rigore al compagno turco dimostrando quanto sia diventato leader della squadra. I falli commessi sono relativamente pochi: appena 6 per l’Inter, 8 per il Torino.