Inter-Cagliari 2-2, statistiche: Ranieri, la mossa per fregare Inzaghi

L’Inter pareggia per 2-2 contro il Cagliari e perde la chance di arrivare al derby con due risultati su tre per vincere lo Scudetto. Statistiche non proprio a senso unico, ottima prova degli uomini di Claudio Ranieri.

STATISTICHE – Inter–Cagliari finisce 2-2 ed è la prova delle ottime risposte date dalla squadra di Claudio Ranieri, che non sfigura affatto a San Siro guadagnando un punto fondamentale in chiave salvezza. Per i nerazzurri il derby rimane la partita per lo Scudetto, ma servirà obbligatoriamente una vittoria per l’aritmetica. Marcus Thuram ha aperto le marcature al minuto 12 su assist perfetto di Alexis Sanchez. Nella ripresa al 65′ Luvumbo Zito ha servito Eldor Shomurodov per il pari. Il rigore di Hakan Calhanoglu non è bastato infine per i tre punti: nel finale il braccio di Gianluca Lapadula e la botta di Nicolas Viola hanno portato al definitivo 2-2. I sardi hanno chiuso con 10 tiri, di cui 6 in porta e rischiando di trovare il successo con il colpo di testa al 95′ di Viola parato da Yann Sommer. Ranieri sceglie di lasciare il possesso palla agli avversari e fa bene. Il 63% all’Inter serve a poco, perché si gioca con lentezza.

I dati dimostrano però il netto dominio sui calci d’angolo: 7-0, anche se inutile, per l’Inter.