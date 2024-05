Verona-Inter 2-2, statistiche: la sfortuna si oppone, insieme a Perilli!

L’Inter pareggia contro il Verona con il risultato di 2-2 nell’ultima sfida della stagione che ha regalato lo scudetto della seconda stella. Va a segno, con una doppietta Marko Arnautovic. Di seguito alcune curiosità dalle statistiche.

PARTITA – Nell’ultimo match della stagione l’Inter non riesce ad andare oltre al 2-2 contro il Verona. Il merito va anche al portiere gialloblù Simone Perilli, che ha cercato di evitare ai nerazzurri il gol della vittoria innumerevoli volte. Gol che, tra l’altro, è arrivato proprio nei minuti di recupero finali dal piede di Alexis Sanchez. Purtroppo, però, la prodezza del cileno è risultata inutile perché partito in offside. Il VAR, infatti, ha annullato il 3-2 pochi secondi dopo. Resta, comunque, una buona prestazione da parte della squadra di Simone Inzaghi, che anche stasera ha scelto di dare spazio alle seconde linee. Decisione che ha premiato soprattutto Marko Anrutovic, autore di una doppietta in Verona-Inter.

STATISTICHE – Analizzando i dati statistici è evidente quanto l’Inter abbia dominato il possesso palla, raccogliendo il 65% ai danni del Verona che non è riuscita a mantenere la sfera. Per i nerazzurri si contano 15 tiri totali, di cui 11 nello specchio della porta. Ed effettivamente Simone Perilli in Verona-Inter si è messo particolarmente in mostra, volendo impedire in tutti i modi ai Campioni d’Italia il gol del vantaggio. Anche i padroni di casa, tuttavia, hanno collezionato ben 12 tiri dalle parti di Emil Audero (e poi del subentrato Raffaele Di Gennaro). 8 in tutto nella porta. Il Verona, poi, batte l’Inter per i calci d’angolo collezionati: 9 rispetto ai 3 nerazzurri. Ampio divario fra le due squadre anche per i falli commessi: ben 17 per i gialloblù contro gli 8 della squadra di Inzaghi. Ecco la tabella completa delle statistiche.

Verona-Inter, le statistiche dell’ultimo match della stagione

35% POSSESSO PALLA 65%

12 TIRI TOTALI 15

8 TIRI IN PORTA 11

9 CALCI D’ANGOLO 3

2 FUORIGIOCO 4

17 FALLI COMMESSI 8