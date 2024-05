Frosinone-Inter 0-5, statistiche: particolare dato sui tiri in porta!

L’Inter vince contro il Frosinone con il risultato di 5-0 e fa divertire i tifosi al Benito Stirpe. Particolare dato sui tiri in porta della squadra nerazzurra: ecco tutte le statistiche.

STATISTICHE – L’Inter vince contro il Frosinone con il risultato di 5-0 chiudendo in bellezza al Benito Stirpe. Segnano proprio tutti, dal primo tempo fino alla fine della gara è uno spettacolo nonostante una prestazione non proprio di alto livello. Le statistiche di quest’oggi infatti ne sono una prova: 5 gol in appena 5 tiri in porta per i nerazzurri, che insolitamente hanno subito tanto. 17 tiri del Frosinone di cui 8 in porta: protagonista assoluto Yann Sommer con parate incredibili. Su tutte quelle su Brescianini nel primo tempo e su Kaio Jorge nel secondo. I calci d’angolo sono 8 per gli avversari, 4 per l’Inter. Pochissimi fischi per fuorigioco da parte dell’arbitro Giua: appena uno in tutto il match, proprio della squadra di Simone Inzaghi. I falli commessi sono 12 in totale: 2/3 da parte degli ospiti.

Hanno segnato quest’oggi Davide Frattesi, Marko Arnautovic, Tajon Buchanan, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Primo gol in campionato per il canadese, tra i migliori in campo. L’ex Sassuolo si prende la ribalta, chiudendo la gara non solo con la rete ma anche con l’assist.