Inzaghi: «Tatuaggio scudetto come Pioli? Prima il derby col Milan!»

Inzaghi dopo Inter-Cagliari terminata sul punteggio di 2-2, in un’intervista rilasciata su DAZN ha analizzato la partita di questa sera, poi si è soffermato alla prossima sfida di campionato contro il Milan, già decisiva per il possibile scudetto.

L’ANALISI – Simone Inzaghi dopo Inter-Cagliari ha parlato così: «Non ho ancora parlato con i ragazzi, sapevamo di affrontare una squadra in salute, il Cagliari ha fatto un’ottima partita. Abbiamo sofferto un po’ le loro ripartenze, due volte in vantaggio dispiace perché volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che siamo vicini a un grande obiettivo, però mancano ancora quei punti per darci la matematica. Qualcosa abbiamo concesso, come nel primo gol perché dovevamo lavorare meglio di reparto. Il secondo gol è casuale, poi abbiamo preso una ripartenza sul calcio d’angolo alla fine che è stato pericoloso. Facciamo i complimenti al Cagliari che ha fatto una grande partita a San Siro. Record 102 punti? Mi dispiace non aver vinto davanti questo pubblico. Sappiamo qual è il nostro percorso e come ci siamo arrivati. Siamo vicini al traguardo, però mancano ancora sei partite rimanendo sul pezzo. Non ho dubbi sul lavoro dei ragazzi, anche se dobbiamo lavorare soprattutto sul primo gol».

MATCH-POINT – Inzaghi parla del prossimo impegno, primo match-point scudetto, contro il Milan: «Vincere lo scudetto contro il Milan? Ci farebbe piacere, lavoreremo bene per lunedì. Stasera volevamo vincere, quindi prepareremo ancora di più il derby. Se non dovessimo riuscirci, ci proveremo nelle prossime partite. Giocheremo contro una squadra seconda in classifica che ha fatto un ottimo percorso e che vorrà fare il proprio meglio davanti i propri tifosi. Come si prepara questo derby? Lavoreremo come sempre, analizzando la sfida col Cagliari e poi andremo a lavorare da mercoledì fino a lunedì per arrivare nel migliore dei modi. Vogliamo portare tutti e ventidue i giocatori, oggi avevamo due assenti per squalifica. Un derby sappiamo cosa rappresenta, soprattutto in questo momento. Rispetteremo come sempre il Milan come abbiamo sempre fatto. Tatuaggio come Pioli in caso di scudetto? Non mi piacciono i tatuaggi… cosa farò? Vedremo! (ride, ndr)».