Zhang si tiene l’Inter: accordo con Pimco! Avvocati alle firme − TS

Steven Zhang si terrà l’Inter, trovato l’accordo con Pimco. Settimana prossima, gli studi legali andranno alle firme per mettere nero su bianco il nuovo prestito.

L’ACCORDO − Zhang-Pimco, ci siamo! Entro venerdì, si arriverà alla firme: dunque Zhang si terrà l’Inter attraverso un nuovo prestito, che estinguerà quello precedente con Oaktree. Accordo triennale tra le due parti, con l’azienda statunitense che garantirà a Zhang 420-430 milioni di euro. Gli avvocati, scrive Tuttosport, di Suning (Latham & Watkins) e di Pimco (Dla Piper) sono al lavoro per completare i documenti e le firme sull’accordo saranno apposte tra mercoledì e venerdì, giusto in tempo per mettere insieme tutti i tasselli del puzzle entro la dead line di lunedì 20 maggio, quando andranno restituiti a Oaktree i 380 milioni.

Zhang-Pimco, accordo trovato: per l’Inter nuovo status

STATUS − L’accordo con Pimco dunque permetterà a Zhang di tenere l’Inter e prendere ancora tempo per individuare un nuovo acquirente, probabilmente saudita, a cui cedere il club nei prossimi anni. Il patron cinese, forte della rinascita dell’asset e del brand nerazzurro, valuta l’Inter sempre 1.3 miliardi di euro. Zhang ha sfruttato al meglio il volano dato dal mix dei risultati ottenuti dalla squadra unito alla partenza della nuova Champions, nonché del Mondiale per club voluto dalla Fifa a cui i nerazzurri si sono già qualificati. A ciò bisogna aggiungere anche la possibilità per l’Inter di avere uno stadio di proprietà: il club ha allungato l’esclusiva sui terreni di Rozzano e inoltre attende giugno per esaminare il progetto di WeBuild su San Siro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino