FOTO – Barella rompe un silenzio di quasi un anno: «Solo una parola»

Barella è uno dei grandissimi protagonisti della seconda stella dell’Inter. Nonché uno di quelli che ieri hanno guidato la parata nei due pullman scoperti per le vie di Milano. Oggi, all’indomani della festa scudetto, il centrocampista ha ringraziato i tifosi.

IL RITORNO – Nicolò Barella non scriveva un post su Instagram da quasi un anno, ossia da dopo l’amara finale di Champions League persa contro il Manchester City. Ora, all’indomani della grande festa scudetto per il ventesimo tricolore dell’Inter, torna a farlo e in maniera speciale per quanto avvenuto ieri, con oltre 300.000 tifosi che hanno riempito piazza Duomo per gioire.

La fine del “silenzio social” di Barella dopo la festa scudetto

“Senza parole… Solo un immenso GRAZIE”, ha scritto Barella su Instagram. E la foto non poteva che essere del trionfo di ieri, con i due pullman clamorosamente in mezzo a una marea di tifosi dell’Inter in festa. Un evento memorabile, che ha segnato la storia delle celebrazioni per la vittoria di un titolo. E che rimarrà a lungo nella memoria di tutti, dai giocatori dell’Inter in poi, come evidenziato in queste ventiquattro ore. Curiosità: a rispondere al post di Barella un ex Inter (suo compagno al Como nel 2015-2016): Daniel Bessa.