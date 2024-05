L’Inter unisce dogmi e creatività: le peculiarità del modello Inzaghi!

L’Inter di Simone Inzaghi si caratterizza per la sua capacità di combinare dettami tattici di pregiato spessore con una libertà di calcio comunque assicurata ai calciatori in campo.

IL TEMA – L’Inter ha conquistato la seconda stella sulla base di una serie di prestazioni messe in campo in piena aderenza a un meccanismo di gioco e di pensiero predisposto dal proprio tecnico Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, nei suoi tre anni in nerazzurro, ha plasmato la propria squadra in maniera sempre più conforme al suo modo di intendere il calcio, sia sul piano del gioco che dell’attitudine mostrata dai propri calciatori in campo,

Un’Inter completa: come il gioco incide sui risultati

IL MODELLO – I risultati ottenuti sul rettangolo di gioco rappresentano la logica conseguenza della piena attuazione delle idee pensate e ripetute in allenamento. La squadra di Simone Inzaghi ragiona come il suo allenatore, guardando sempre in avanti, rifiutando di agire in maniera conservativa, aggredendo l’avversario anche in caso di vantaggio. Non è un caso che l’Inter abbia vinto molte volte con un punteggio largo, siglando 4 o 5 reti in una partita. Quando ciò è accaduto, la ragione ha risieduto nella volontà di agire in maniera coerente con le idee del proprio allenatore.

IL FUTURO – Bissare il successo di quest’annata sarà più complicato rispetto alla vittoria ottenuta quest’anno. L’Inter sarà l’avversaria da battere, quella contro cui le altre squadre potrebbero trovare motivazioni ulteriori alla ricerca di una vittoria. Affinché il club allenato da Inzaghi possa celebrare un nuovo trionfo, sarà essenziale perseguire con convinzione le proprie idee di gioco, evitando di rinunciare ai principi e ai meccanismi fondativi del proprio modo di stare in campo.