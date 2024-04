Gudmundsson e Zirkzee, le possibilità per l’Inter. Due certezze in attacco – Sky

Gudmundsson e Zirkzee sono due dei nomi accostati all’Inter per il prossimo calciomercato. Sugli attaccanti di Genoa e Bologna, Barzaghi fa il punto della situazione anche in ottica novità. Le sue parole da Sky Sport 24.

GLI OBIETTIVI – Per il 2024-2025 dell’Inter ci sono due certezze. Una è l’arrivo di Mehdi Taremi, preso dal Porto in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. L’altra è che saluterà Alexis Sanchez, che nello stesso giorno vedrà terminare la sua seconda intesa dopo il triennio 2019-2022. Poi si capirà. Piero Ausilio ieri ha detto che il reparto offensivo dell’Inter avrà quattro attaccanti, anziché cinque come in molti pensavano (e speravano). Ed è qui che si intersecano i nomi di Joshua Zirkzee del Bologna e Albert Gudmundsson del Genoa.

Gudmundsson e Zirkzee per l’Inter 2024-2025? Le possibilità

LE OPZIONI – Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, parla di come l’Inter può muoversi sul mercato. E, nello specifico, in attacco: «Su nomi più roboanti come Gudmundsson e Zirkzee servono cessioni, perché sono onerosi, e l’idea è rimanere così. Il quadro e l’idea sono questi, poi vedremo quali saranno le decisioni anche a seguito delle riunioni con la società». Gudmundsson, intanto, sarà impegnato alle 20.45 nel posticipo di stasera Genoa-Cagliari.