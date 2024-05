Bruno Fernandes via dal Manchester United? Inter c’è! Altra big

Grandi notizie da Manchester, in sponda Red Devils sembra che l’Inter si sia fatta avanti per un grande top player a centrocampo, vecchia conoscenza italiana, Bruno Fernandes. A riportare la notizia il collega Samuel Luckhurst.

SQUILIBRI – La situazione di Bruno Fernandes al Manchester United è oggetto di crescente speculazione, con il centrocampista portoghese che potrebbe essere aperto a un trasferimento dopo quattro anni e mezzo nel club. Questa incertezza è stata alimentata dalla possibilità che i Red Devils non si qualifichi per la competizione europea per la prima volta in dieci anni. Molti giocatori del club – specifica il collega che segue da vicino le vicende legate al Manchester United -, hanno seri dubbi riguardo la permanenza di Bruno Fernandes.