Ausilio: «Thuram mi ha sorpreso per il tempo. Zirzkee? Dico questo»

Ausilio ha parlato durante la festa dell’Inter focalizzandosi in particolare su Thuram. Poi risponde al mercato e alla domanda su Zirkzee.

FAMIGLIA − Ausilio a Dazn sul ciclo nerazzurro: «Non si può spiegare. Una festa bellissima. Quando si parla di capolavoro bisogna sempre parlare di una squadra di un gruppo, qui un passo in più: siamo famiglia. C’è voglia di stare insieme e lavorare, passo tantissimo tempo al campo con mister e ragazzi. Il successo arriva da un percorso lungo di un ritiro strano dove abbiamo cambiato 12 giocatori. Grande chimica, voglia, da subito abbiamo detto che volevamo questa seconda stella e lo abbiamo raggiunto. Punto di partenza? Non penso che il ciclo stia partendo, ma il ciclo dell’Inter è già partito. il progetto parte attraverso la continuità di questi anni: se tu fai due finali europee, hai vinto due scudetti in 4 anni, hai vinto sette trofei, vuol dire che qualcosa già c’è. Non dimentico il lavoro di Conte e Spalletti, ma quello di Inzaghi è pazzesco. Mercato? Il segreto sta proprio in quello che si è creato come gruppo. I risultati sono arrivati grazie al lavoro, abbiamo cambiato 12 giocatori e non è facile. L’equilibrio e la chimica il vero segreto di questo scudetto».

MERCATO − Le parole di Ausilio sui due nuovi arrivati: «Sommer e Thuram? Su Sommer me l’aspettavo perché l’esperienza e la carriera erano sotto gli occhi di tutti. Anche le sue caratteristiche si abbinavano al nostro modo di gioco. Thuram? Eravamo convinti del ruolo, lui faceva l’esterno, però pensavamo insieme al mio staff e con Inzaghi che lui poteva diventare una seconda punta fantastica. Onestamente non mi aspettavo che si ambientasse così velocemente. Per questo avevamo pensato a Sanchez e Arnautovic. Zirzkee? Posso solo dire che è un grandissimo calciatore e basta. Ma abbiamo quattro attaccanti, numericamente saranno questi gli attaccanti dell’Inter».